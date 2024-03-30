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Valiler Yaralı Polisleri Ziyaret Etti

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Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 2 polis memurunu Karabük'te tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiindeki kazada yaralanarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan trafik polisleri Dursun G. ve Bahattin K'yi ziyaret eden Yavuz ve Taşolar, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Yavuz, ziyaretin ardından gazetecilere, İstanbul-Samsun kara yolunda meydana gelen kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si polis 3 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Polis memurlarının tedavilerinin sürdüğünü aktaran Yavuz, "Polis memurumuz Dursun'un durumu iyi. Bahattin polis memurumuzun da operasyonu devam ediyor. Arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Polis memurlarımızı inşallah Allah evlatlarına bağışlar. İki polis memurumuz da bizlere emanet. Bahattin polisimizin ihtimaller dahilinde Ankara'ya sevk durumu söz konusu olabilir." diye konuştu.

Yavuz, kara yolunda ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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