Haberler

Vali Yunus Sezer, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı Ağırladı

Vali Yunus Sezer, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı makamında kabul etti. Ziyarette Edirne Garnizon Komutanı ve diğer üst düzey komutanlar da yer aldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ersay'a ziyaretinde, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp ve Çorlu 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk eşlik etti.

Vali Sezer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endişelendiren harita: Durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor

Endişelendiren harita: Her geçen gün daha da kötüye gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.