Vali Yunus Sezer, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı Ağırladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ersay'a ziyaretinde, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp ve Çorlu 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk eşlik etti.

Vali Sezer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.