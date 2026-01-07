Vali Yavuz Selim Köşger, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Denizli Valiliğine atanan Vali Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Köşger, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan fotoğraflarla ilgili bilgi alan Vali Köşger, "Yılın Kareleri" arasındanki "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Vali Köşger, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından Vali Köşger, Anadolu Ajansının köklü bir haber ajansı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran en önemli haber ajansı olduğunu vurgulayan Köşger, şöyle konuştu:

"Sesinizi dünyaya duyurabilmeniz ve mesajınızı iletebilmeniz lazım. Anadolu Ajansı, bu anlamda son yıllarda yaptığı ataklarla dünyanın en önemli ajansları arasına girmeyi başardı. Yalnızca ülkemizin değil, tüm mazlumların sesini dünyaya duyurma konusunda çok başarılı faaliyetler yürüttü. Bunun en önemli göstergelerinden biri de 'Kanıt' kitabıdır. Siyonist devletin Filistin'de gerçekleştirdiği mezalimi ve soykırımı, çarpıcı fotoğraflar ve haberlerle tüm dünyaya anlatan bir ajans oldu. Ajansımızın nice uzun yıllar etkinliğini sürdürmesini temenni ediyoruz."

Oylamanın ardından Vali Köşger'e, AA Adana Bölge Müdürü Erikan, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabını hediye etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.