Vali Yavuz'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, bağımsızlık yolunda büyük bir adım olan 19 Mayıs'ı gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin milletin azim ve kararlılığıyla birleştiğini, bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin tüm yurda yayıldığını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı gün, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimize duyulan güvenin ve verilen değerin en güçlü ifadesidir. Sevgili gençler, sizler, tarihinden aldığı ilhamla geleceği inşa edecek, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak en kıymetli hazinemizsiniz. Sporun birleştirici gücüyle bedeninizi ve ruhunuzu geliştirirken, bilimde, sanatta ve her alanda ülkemizi ileriye taşıyacağınıza olan inancımız tamdır."