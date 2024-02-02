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Vali Yavuz: Arkadaşlarımız Çok Hassas Bir Hareketle İçeri Girip Etkisiz Hale Getirdi

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, rehine krizinin sona ermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Vali Yavuz, saldırganın dışarıya çıktığı anda hassas bir operasyonla ele geçirildiğini söyledi.

VALİ YAVUZ: ARKADAŞLARIMIZ ÇOK HASSAS BİR HAREKETLE İÇERİ GİRİP ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaklaşık 10 saat süren rehine krizinin sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtirken, saldırganın ihtiyaç için dışarıya çıktığı anda hassas bir operasyonla ele geçirildiğini söyledi. Rehinelerin can güvenliğine zarar gelmemesi için titiz ve sabırlı bir çalışma yapıldığını kaydeden Vali Yavuz şöyle konuştu:

"İçeri girme teşebbüsü sonrası özel güvenlik engelleyememiş. Sonrasında içeriye girmiş ve 7 çalışanı rehin almıştır. Şahsın hedefi İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu katliamları durdurması ve Mısır'a olan sınır kapısının açılması olmuştur. Olayın öğrenilmesinden itibaren valiliğimizin koordinasyonunda İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın da talimatlarıyla hassas bir müzakere süreci götürülmeye çalışılmıştır. Özellikle böylesi olaylarda rehinelerin can güvenliğinin sağlanması ve onlara zarar gelmemesi için titiz bir çalışma yürütülmüştür. Bu nedenle basın açıklaması tarzından özellikle uzak durduk. Hedefimiz öncelikle kardeşlerimizi sağ salim oradan çıkarmaktı. Nitekim bu süreci kıymetli emniyet mensuplarımız, istihbarat teşkilatımız olabilecek tüm bağlantılarıyla değerlendirerek bir çalışma gerçekleştirdi. Daha sonra da rehinelerin hiç birisine zarar gelmeksizin, küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik.

MÜZAKERELER SONUÇ VERMEDİ

Çünkü müzakereler sonuç vermedi. Kardeşlerimizin her birinin sağlık durumu iyi. Rehinelerin hepsine iyi dileklerimizi ilettik. Biz Türkiye'nin huzurundan ve güveninden yanayız. Bu tür davranışların her türlü karşısındayız. Güvenlik güçlerimiz görevlerini büyük hassasiyetle yerine getirmiştir. Herkese geçmiş olsun. İhtiyaç gidermek için dışarıya çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Artık alternatif bir takım çalışmalar yapmıştık. Hareket tarzını da değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız kahraman güvenlik güçlerimiz. Gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinelere herhangi bir zarar gelmeyeceğinden emin oldukları anda gerekeni yaptı. 2 silahı vardı düzenekleri de mevcuttu. Bizler bu konularda çok hassas davranırız, her ihtimali değerlendiririz. Elbette üzerinde bombanın olmadığını düşünüyorduk ama biz böyle her hassasiyeti değerlendir ve son kararı veririz. Arkadaşlarımız gerekli inceleme ve tahkikatları yaptı. Bizim operasyonumuzda herhangi bir çatışmaya girişilmedi. Arkadaşlarımız çok hassas bir hareketle içeri girip etkisiz hale getirdi. Herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemedi. Fabrikanın eski çalışanı olduğu doğrudur. Orayı bilen birisidir. Saldırgan yaralı değil."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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