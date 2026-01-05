Kırklareli Valisi Turan, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Karakaş Bey Camisi'nde düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğinde vatandaşlarla sabah namazı kıldı, dua etti ve sohbet etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Karakaş Bey Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazının ardından dua edildi, İl Müftüsü Yusuf Eviş, üç aylar hakkında vaaz verdi.
Ardından Vali Turan, vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel