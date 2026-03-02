Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti


Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezini ziyaret ederek, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı ve personel ile sohbet etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezini ziyarette bulundu.

Vali Turan, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş ile kurum personeliyle bir araya geldi.

Ziyarette kurum çalışmalarına ilişkin İl Göç İdaresi Müdürü Güreş'ten bilgi alan Turan, daha sonra personel ile sohbet etti.

Vali Turan, konuşmasında, kamu hizmetlerinin etkin, düzenli ve insan onuruna yakışır şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kurumlar arası koordinasyonun titizlikle devam etmesi gerektiğini ifade eden Turan, özveriyle görev yapan personele teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.???????

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
