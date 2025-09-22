Haberler

Vali Uğur Turan, Kırklareli'nde Köy Okullarını İnceledi

Vali Uğur Turan, Kırklareli'nde Köy Okullarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy, Vize ve Pınarhisar ilçelerindeki köy okullarını ziyaret edip incelemelerde bulundu. Eğitim öğretim yılı için temennilerde bulunarak, çocukların akademik ve sosyal anlamda daha donanımlı olması için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy, Vize ve Pınarhisar ilçelerindeki köy okullarında incelemede bulundu.

Vali Turan, ilk olarak Demirköy ilçesinin Sivriler köy okulunu gezdi. Yetkililerden bilgi alan Turan, öğrencilerle de sohbet etti.

Ardından Vize ilçesinin Kızılağaç ile Pınarhisar ilçesinin Cevizköy okullarını inceleyen Turan, eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Okullarda yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü anlatan Turan, "Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımızın akademik, kültürel ve sosyal anlamda daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi için önemli bir adım atıldı. Öğretmenlerimizin fedakarlıkları, öğrencilerimizin azmi ve velilerimizin desteğiyle yeni eğitim öğretim yılının başarıyla tamamlanacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Yılmaz Vural yeni takımında ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a 5 atan Frankfurt'a sahasında büyük şok

Galatasaray'a 5 atan Frankfurt'a büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.