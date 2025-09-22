Vali Uğur Turan, Kırklareli'nde Köy Okullarını İnceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy, Vize ve Pınarhisar ilçelerindeki köy okullarında incelemede bulundu.

Vali Turan, ilk olarak Demirköy ilçesinin Sivriler köy okulunu gezdi. Yetkililerden bilgi alan Turan, öğrencilerle de sohbet etti.

Ardından Vize ilçesinin Kızılağaç ile Pınarhisar ilçesinin Cevizköy okullarını inceleyen Turan, eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Okullarda yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü anlatan Turan, "Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımızın akademik, kültürel ve sosyal anlamda daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi için önemli bir adım atıldı. Öğretmenlerimizin fedakarlıkları, öğrencilerimizin azmi ve velilerimizin desteğiyle yeni eğitim öğretim yılının başarıyla tamamlanacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.