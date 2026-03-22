Kırklareli Valisi Turan, devlet korumasındaki çocuklarla bayramlaştı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerini ziyaret etti. Bayramda çocuklarla bir araya gelen Turan, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.
Çocuklarla bayramlaşan Turan, ardından sohbet etti.
Bayramların huzura kavuşmanın, kırgınlıkların unutulduğu önemli günler olduğunu belirten Turan, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.
Turan, her fırsatta devlet korumasındaki çocukları ziyaret ettiğini kaydetti.
Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran