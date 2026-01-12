Kırklareli Valisi Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde 3 aileyi ziyaret etti.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile ziyaret ettiği aile fertleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürdüğünü ifade eden Turan, kendilerine iletilen sorunları yerinde çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

Ziyaretlere, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.