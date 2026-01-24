Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Aile Yılı kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Turan, Aile Yılı kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında İnece beldesinde 71 yıldır evli olan Hasan ve Ayşe Kalyoncu çiftini ziyaret ederek ailenin önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan ve eşi Nihal Turan ile İnece beldesinde yaşayan ve 71 yıldır evli olan Hasan (91) ve Ayşe (90) Kalyoncu çiftçini ziyaret etti.

Çift ile sohbet eden Turan, ailenin isteklerini dinledi.

Aile birliğinin, sevgi ve vefanın toplumdaki önemini vurgulayan Turan, 71 yıldır evli olan Kalyoncu çiftçini tebrik etti.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile İnece Belediye Başkanı İlhan Arı da bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi

Özel'i ziyaret ettiği il üzerinden vurdu: 3 yıldır neredeydin?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla tarihe geçti
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla tarihe geçti
Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! 3 yaşındaki Berra tahliye kanalında can verdi
Galatasaray'ın yeni yıldızı ilk maçına bu akşam çıkamıyor! İşte nedeni

Noa Lang bu akşamki maça çıkamıyor! İşte nedeni