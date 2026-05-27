Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle bayramlaştı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşiyle birlikte Dereköy Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek sınırda görev yapan Mehmetçiklerin bayramını kutladı.
Bayramların birlik, beraberlik ve vatan sevgisini pekiştiren özel günler olduğunu belirten Turan, sınır hattında görev yapan tüm personele başarı ve kolaylık diledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran