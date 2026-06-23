Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen ve İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen ziyarette, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kentte düzenlenecek etkinlikler ve hazırlıklar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Denizlerdeki bağımsızlık ve egemenliğin en güçlü nişanesi olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın anlam ve önemine vurgu yapan Vali Turan, denizlerdeki hak ve menfaatlerin korunmasının önemine dikkati çekti.

Turan, Balaban, Özen ve Ulaş'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.