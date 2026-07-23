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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı İbrahim Arı'yı makamında kabul ederek sendikal faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Vize ilçesindeki alabalık tesislerinde üretim ve hijyen koşullarını denetledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hak-İş Konfederasyonu Kırklareli İl Başkanı İbrahim Arı'yı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Hak-İş Konfederasyonunun kentte yürüttüğü sendikal faaliyetler hakkında Arı'dan bilgi aldı.

Vali Turan, Arı ve heyetine çalışmalarında başarılar diledi.

Alabalık tesisleri denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Vize ilçesindeki alabalık tesislerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri üretim faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla alabalık tesislerinde kontrollerin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda alabalık tesislerinde üretim şartları ve hijyen koşulları incelendi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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