Vali Toraman'dan Korgeneral Yaldız'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Vali Toraman'dan Korgeneral Yaldız'a Hayırlı Olsun Ziyareti
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Korgeneral rütbesine terfi eden 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız'a tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarete Vali Toraman ile birlikte birçok yerel yetkili de katıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Korgeneral rütbesine terfi eden 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gelibolu'daki 2. Kolordu Komutanlığında gerçekleşen ziyarette Vali Toraman, Korgeneral Yaldız'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Vali Toraman'a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç ve Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak da eşlik etti.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
