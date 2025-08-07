Vali Toraman'dan Korgeneral Yaldız'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Korgeneral rütbesine terfi eden 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gelibolu'daki 2. Kolordu Komutanlığında gerçekleşen ziyarette Vali Toraman, Korgeneral Yaldız'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Vali Toraman'a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç ve Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak da eşlik etti.