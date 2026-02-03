Haberler

TSYD Trabzon Şubesi yönetiminden Trabzon Valisi Şahin'e ziyaret

TSYD Trabzon Şubesi yönetiminden Trabzon Valisi Şahin'e ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi yönetimini makamında kabul ederek, derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetimi ile bir araya geldi.

TSYD Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Şahin'i makamında ziyaret etti.

Vali Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyen Kılıç, derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi sundu.

Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Verdiği altınları ödemeyen oğlunu bıçakla öldürdü

Bu defa baba kan döktü! Altın yüzünden oğluna kıydı
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti