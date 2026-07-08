Bilecik Valisi Sözer, Bozüyük Kaymakamı Helvacı'yı kabul etti
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, göreve yeni başlayan Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı’yı makamında kabul ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, göreve yeni başlayan Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı'yı kabul etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Helvacı'yla makamında görüşen Sözer, Helvacı'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Sözer, daha sonra Helvacı'ya görevinde başarılar diledi.
Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Atahan Gezer