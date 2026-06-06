Haberler

Tekirdağ Valisi Soytürk Uçmakdere Mahallesi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü ve tarihi yapıda incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen mahallede vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Soytürk, talep ve görüşleri dinledi.

Soytürk, daha sonra "Miras Atölyesi 2 Projesi" kapsamında Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının katkı payıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi yapıda incelemelerde bulundu.

Restoran ve butik otel olarak hizmet vermesi planlanan yapıyı gezen Soytürk, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Soytürk'e Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Kaan Peker, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Vali Yardımcısı Vekili Gürbüz Saltaş, kaymakamlar ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var eşlik etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
Ali Sunal'ın zor anları

Ali Sunal'ın zor anları
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binali Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Kante'den Mbappe'ye tarihi ayar! Herkes onu konuşuyor

İntikamını çok fena aldı!

İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

Gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü