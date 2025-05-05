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Vali Soytürk'ten Yaralı Polis Memuruna Ziyaret

Vali Soytürk'ten Yaralı Polis Memuruna Ziyaret
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 'dur' ihtarına uymadığı için cipin çarpması sonucu yaralanan polis memuru Recep Budak'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "dur" ihtarına uymayan cipin çarpması sonucu yaralanan polis memurunu ziyaret etti.

Vali Soytürk, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören polis memuru Recep Budak'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretleri sırasında Soytürk'e, Başhekim Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar eşlik etti.

Malkara ilçesi Ahievren Mahallesi'nde dün uygulama yapan emniyet güçleri, durumundan şüphelendikleri 61 AEK 606 plakalı cipi durdurmak istemiş, sürücü "dur" ikazına uymayıp aracıyla polis memuru Recep Budak'a çarparak kaçmaya başlamıştı. Kaçan sürücü, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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