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Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Kutlandı

Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Kutlandı
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kongrenin milli mücadeledeki önemini vurgulayarak, alınan kararların Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığını belirtti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Türk milletinin kurtuluş destanının yol haritasının 107 yıl önce Sivas'ta çizildiğini vurguladı.

Mustafa Kemal Paşa'nın büyük bir öngörüyle Anadolu'nun "en güvenli yeri" olarak nitelediği Sivas'ın, Milli Mücadele'nin yönetim merkezi olduğunu kaydeden Şimşek, "Milletimizin bağımsızlığı ve devletimizin bütünlüğü açısından önemli sonuçlar ihtiva eden Sivas Kongresi, bağımsızlığımıza yönelik direnişi, milli mücadelenin içeriğini, ruhunu ve amacını sergilemektedir. İşgallere karşı topyekün direniş kararıyla İstiklal Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasında etkili olan Sivas Kongresi, milli iradenin hakim kılınması isteğiyle TBMM'nin açılışına giden yolu aralamış, mandayı reddederek milli bağımsızlık bilincini de pekiştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek, Sivas Kongresi'nde kentte bir araya gelen vatansever delegelerin, şerefli bir geleceğin temellerini attığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Paşa'nın ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin, Erzurum Kongresi dönüşü 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihlerinde Sivas'ta kalarak Milli Mücadele'yi buradan yönetmeleri ise Sivas halkının Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına gösterdiği yakınlığın bir nişanesidir. Sivas halkının idarecisiyle, askeri erkanıyla, halkıyla el ele sergilediği bu tutum da Türk devletinin bağımsızlık mücadelesinde zafere giden yolu açmıştır. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, Misak-ı Milli'nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında, Kurtuluş Savaşı'nın tüm safhalarında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında etkili olmuştur. Bundan sonra da bizlere düşen görev aynı ruh ve inançla vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden her türlü zorluk karşısında mücadele ederek milli hedeflerimize ulaşmaktır."

Kaynak: AA
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