Sivas Valisi Şimşek'ten asker babasını özleyen 7 yaşındaki Gökçe'ye sürpriz ziyaret

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Hakkari'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Murat Arıcan'ın 7 yaşındaki kızı Gökçe'nin yazdığı mektup üzerine, çocuğu evinde ziyaret ederek pasta kesti ve çeşitli hediyeler verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Murat Arıcan'ın kızı Gökçe, Vali Şimşek'e mektup yazarak babasını çok özlediğini ifade etti.

Vali, eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin'le merkezde oturan Gökçe ve annesi Hümeyra Arıcan'ı ziyaret etti.

Mektup için Gökçe'ye teşekkür eden Şimşek, "Mektubun üzerine seni görmeye ve seninle tanışmaya geldik. Babanı özlemen doğal, o da seni çok özlüyordur. Zaman zaman gelip gidiyordur, biz de kendisiyle görüştük. Tekrar seni görmeye gelecek." ifadelerini kullandı.

Gökçe'nin asker kızı olması nedeniyle çok güçlü olduğunu belirten Şimşek, "Asker kızları güçlü ve cesaretli olur. Zaten bu mektubu yazman da senin cesaretini gösteriyor." dedi.

Cep telefonundan görüntülü aradığı Murat Arıcan ile kızını bir süre görüştüren Şimşek, birlikte pasta kestiği Gökçe'ye çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
