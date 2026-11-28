Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer şehit ailelerine veda ziyaretinde bulundu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, veda ziyaretleri kapsamında programını sürdüren Sezer ve eşi Canan Sezer, şehitlerin ailelerini ziyaret ederek vedalaştı.

Sezer, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA