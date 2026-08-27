Haberler

Vali Sezer'den Yeni Kaymakam Güzel'e Ziyaret

Vali Sezer'den Yeni Kaymakam Güzel'e Ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İpsala Kaymakamlığına atanan Hayrettin Buğra Güzel'i ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İpsala Kaymakamlığına atanan Hayrettin Buğra Güzel'i ziyaret etti.

Sezer, İpsala Kaymakamlığında Güzel tarafından karşılandı.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen görüşmede, ilçede yürütülen çalışmalar, kamu hizmetleri ve devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Sezer, İpsala'nın tarım, sınır ticareti ve ulaşım açısından Edirne'nin önemli ilçelerinden biri olduğunu belirterek, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaymakam Güzel'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Sezer, çalışmalarında başarı diledi.

Güzel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sezer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski sevgilisiyle görüşmeye gitti! Dakikalar sonra 112’yi aradı

Eski sevgilisiyle hesabı kapatmak istedi! Buluşma karakolda bitti
Bodrum'da kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı! Depodan 400 kilo bozuk et çıktı

Kasapta mide bulandıran manzara

İsrail yine haddini aştı! Mescid-i Aksa'ya açılan kapıya yeni tabela asıldı

İsrail yine haddini aştı! Mescid-i Aksa'ya açılan kapıya...
Hülya Avşar yardımcısına öyle bir şey yaptı ki...

Hülya Avşar yardımcısına öyle bir şey yaptı ki...
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı! Tablo sandığından da kötü

Basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı! Tablo sandığından da kötü