Tekirdağ Valisi Soytürk NKÜ'de ziyaretlerde bulundu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Gökhan Saygı'yı ziyaret ederek üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali ayrıca İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin ile de bir araya geldi.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreteri Gökhan Saygı'yı ziyaret etti.
Saygı, üniversitede devam eden çalışmalarla ilgili Soytürk'e bilgi verdi.
Ardından Vali Soytürk, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin'le bir araya geldi.
Soytürk, Keskin ve öğretim görevlileri ile bir süre sohbet etti.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel