Vali Pehlivan: 'Yangında zarar gören alanlar tespit edilecek'

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar'daki orman yangının kontrol altına alınmasının ardından yerleşim yerlerindeki hayatın normale dönmeye başladığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte hasar tespit, zarar tespit çalışmaları yapılacak. Daha önceki yaşanan bu tür sıkıntılarda olduğu gibi hiçbir vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek" dedi.

Yangının başladığı andan itibaren bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Vali Pehlivan, Büyükeceli Orman İşletme Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, 24 saati aşkın bir sürede, hummalı, tek saniyesi bile boş geçmeyen yoğun bir çalışma ortaya konulduğunu söyledi. Yangının başladığı ilk dakikalardan itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünce Yangın Yönetim Merkezinin Büyükeceli de oluşturulduğu bilgisini veren Pehlivan, "Aynı şekilde İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda Afet Koordinasyon Merkezi hem Ankara'da hem de burada oluşturuldu. Hem ilimizin imkanları seferber edildi, bununla birlikte çevre illerden gerek arazöz, gerek itfaiye ve TOMA desteği sağlandı. Bu şekilde helikopter sayısı 29'a, uçak sayısı 11'e yükseldi, arazöz sayımız da 138'e yükseldi. TOMA'lar bu süreçte faydalandığımız araçlardan oldu. Tabi bu konuda vatandaşlarımız sağolsun, bizlerle yakın işbirliği içerisinde oldular. Mahallelere yakın noktalarda iken tedbiren bin civarında vatandaşımızı tahliye etmek durumunda kalmıştık ama yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte şu anda mahallelerimizde de yaşam normale döndü. Şu an misafir ettiğimiz vatandaşımız bulunmamaktadır. Yerleşim yerlerinde çok şükür bir zayiat söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"DEVLETİMİZİN İMKANLARI SEFERBER EDİLECEK"

Koordinasyon içerisinde bütün kurumların hep birlikte alanda, gece dahil kesintisiz bir şekilde yangın söndürme çalışmalarını yürüttüğünü vurgulayan Pehlivan, "Bundan sonraki süreçte hasar tespit, zarar tespit çalışmaları yapılacak. Ona göre vatandaşlarımızın bağında, bahçesinde meydana gelen zararlar tespit edilecek ve devletimizin imkanları bu konuda da seferber edilecek. Daha önceki yaşanan bu tür sıkıntılarda olduğu gibi hiçbir vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek. Bu konuda ekiplerimiz şu anda sahada çalışıyor, tespitler yapılıyor. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.

(İHA)