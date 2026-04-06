Adıyaman Valisi Osman Varol, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılını kutladı.

Vali Varol, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın 106 yıllık bir kurumsal hafıza olduğunu belirtti.

Varol, şunları kaydetti:

"Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en çetin günlerinde, hakikatin sarsılmaz sesi olmak ve aziz milletimizin onurlu direnişini tüm dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kurulduğu ilk günden itibaren milli iradenin güçlü bir temsilcisi olan Anadolu Ajansı, taşıdığı köklü mirası ve sarsılmaz duruşuyla bugün de yalnızca ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanında hakikatin, doğruluğun ve güvenilir bilginin sesi olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Anadolu Ajansı'nın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkesi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."