VALİ ÖKSÜZ İLK ZİYARETİNİ GAZİLER DERNEĞİ'NE YAPTI

Burdur Valiliği görevine başlayan Türker Öksüz, ilk ziyaretini Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi'ne yaptı. Öksüz, sonrasında Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, şehitliğe giderek kabre karanfil bıraktı.

Kars Valiliği'nden Burdur Valiliği görevine atanan Türker Öksüz, kentteki ilk ziyaretini Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi'ne gerçekleştirdi. Şube Başkanı Hasan Okyar tarafından karşılanan Vali Öksüz, "İlk olarak buraya geldik. Bu ülkenin bağımısızlığı istikbali, istiklali uğruna can veren şehitleirmiz bizim en kutsal emanetlerimiz. Onlar sayesinde bugün ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Gazilerimiz yine aynı şekilde ülkemizin bekası için mücadele edip gazi ünvanını aldılar" dedi. Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Öksüz, sonra şehitliğe giderek mezarlara karanfil bıraktı. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftü Vekili Yüksel Güzel tarafından dua edildi.