Vali Mustafa Tutulmaz: 'Vaka sayıları 15 günde 3 katına çıktı' - Haberler

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Vali Mustafa Tutulmaz: 'Vaka sayıları 15 günde 3 katına çıktı'

İhlas Haber Ajansı - Sertaç Özdemir - Güncel
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Vali Mustafa Tutulmaz: 'Vaka sayıları 15 günde 3 katına çıktı' Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarındaki son durumu açıkladı.

Vali Mustafa Tutulmaz: 'Vaka sayıları 15 günde 3 katına çıktı'

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarındaki son durumu açıkladı. Tutulmaz, Vaka sayılarının 15 günde 3 katına çıktığını söyledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarındaki son durum hakkında bilgiler verdi. Vali Tutulmaz vaka sayınlarında artış meydana geldiği ve son 15 günde vakaların 3 katına çıktığını belirterek, "Dünya'da bu artış eğilimi vardı Zonguldak'a da geldi. Son 15 günde 3 katına çıktı vaka artışları oldu. Bizi sevindiren taraf ölümler azaldı. Şuanda son 15 günde 4 vefat var, korona kaynaklı. Bunlarında yaş ortalaması 90'nın üzerinde. Şuanda hastanelere zora sokan bir durum yok. En küçük mağduriyet bile yaşamamak adına uyarılarımız dikkatli olmaları kendilerini korumaları bunun başka şuanda yapılacak başka bir şey yok. Zamanı gelenler aşılarını olsunlar. Söyleyebileceğimiz bu. Keşke ülkeler bu sorunu çözselerde uğraşılmasa. Maalesef istediğimiz gibi değil" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Güncel

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