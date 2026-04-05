Ordu Valisi Erol, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünde yayımladığı mesajında ajansın milli hafıza görevi ve doğru habercilik ilkeleriyle halkı bilgilendirmedeki önemini vurguladı.

Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Erol, mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Milli mücadeleden bugüne kadar Cumhuriyetin her safhasına tanıklık eden Anadolu Ajansının bu bakımdan milli hafıza olması hasebiyle oldukça kıymet arz ettiğini belirten Erol, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşımızdan bugüne kadar doğru ve tarafsız habercilik yapma ilkelerinden ödün vermeden halkımızı gelişmelerden haberdar eden Anadolu Ajansı, Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de Anadolu'ya duyurarak bir asırdır önemli bir görevi yerine getirmektedir. Kurulduğu dönemde büyük bir özveriyle ve kısıtlı imkanlarla çalışan Anadolu Ajansı, bugün bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek yalnızca basın dünyamızın saygın kuruluşlarından biri değil, dünyanın önde gelen ajanslarından biri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ajansın kuruluşundan bu günlere gelmesinde emeği geçen herkesi saygı ve minnetle anıyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Hayati Akçay
