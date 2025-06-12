Vali Masatlı, Reyhanlı'daki Sağlık ve Eğitim Projelerini İnceledi

Vali Masatlı, Reyhanlı'daki Sağlık ve Eğitim Projelerini İnceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde yapımı devam eden Sağlıklı Hayat Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile halk kütüphanesini inceledi ve projeler hakkında bilgi aldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde yapımı devam eden Sağlıklı Hayat Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile halk kütüphanesini inceledi.

Masatlı, ilçede yapımı süren sağlık merkezleri ve halk kütüphanesi hakkında ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Masatlı, ilçenin sağlık ve eğitim ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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