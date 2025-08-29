Vali Masatlı, Dursunlu Gazi İlk ve Ortaokulunu Ziyaret Etti

Güncelleme:
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Dursunlu Gazi İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, yeni eğitim-öğretim döneminde açılacak okulda incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan ve yeniden yapılan Dursunlu Gazi İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Masatlı yeni eğitim-öğretim yılında açılacak okulda incelemelerde bulundu.

Eğitimin geleceğin en önemli yatırımı olduğunu belirten Masatlı, deprem sonrası yeniden ayağa kalkan şehirde çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
