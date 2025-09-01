Vali Masatlı, Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü Binasını İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemede bulundu.

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre Masatlı, depremde hasar gören General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki Trafik Şube Müdürlüğünün yerine inşası süren Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını inceledi.

Proje yetkilileriyle görüşen Masatlı, çalışma hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, bu tür yatırımların kamu hizmetlerinin niteliğini ve güvenlik altyapısını güçlendirdiğini belirtti.