Aksaray'da Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

Güncelleme:
Aksaray'da Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kumbuzoğlu, gazetecileri kutlayarak görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeleri paylaştı ve helallik istedi.

Kumbuzoğlu, kentte bir otelde düzenlenen programda, Aksaray Valisi'yken son kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişi" olarak görevlendirildiğini hatırlatarak helallik istedi.

İki yıldır kentte görev aldığını, kendisini Aksaraylı gibi hissettiğini belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Mesleğini fedakarlıkla icra eden tüm gazetecilerin gününü kutluyorum. Kaleminize güç versin, sözünüze itibar olunsun. Hem mesleki hem de kişisel hayatınızda sağlık, huzur ve başarı diliyorum. Hep birlikte Aksaray için güzel çalışmalar yürüttük. Bazı dönemlerde eleştirdiniz, bazı dönem övdünüz, hepiniz iyi ki varsınız. Sizler olmasaydı bizler bu şekilde çalışamazdık. Görev sürem boyuncu birçok projeyi hayata geçirdik. Neredeyse tüm köyleri gezdim. Köy yolları ve su konusuna önem verdik. Turizmi ve sanayiyi daha iyiye nasıl götüreceğimiz konusunda çalışmalar yürüttük. Artık Ankara'da bir ağabeyiniz var. Orada da Aksaray için çalışacağım."

Program, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

