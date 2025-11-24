Haberler

Vali Köşger: Adana'nın Tanıtımında Eksiklik Var

Güncelleme:
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi'nin tehlikeli olduğuna dair algının yanlış olduğunu belirterek, Adana'nın olumlu yönlerini tanıtma eksikliği olduğuna dikkat çekti. Vali, anket katılımcılarını Adana'yı görmeye davet etti.

VALİ KÖŞGER: TANITMA EKSİKLİĞİMİZ OLDUĞU ANLAŞILIYOR

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yapay zekaya göre Türkiye'nin en tehlikeli mahalleleri listesinde yer alan Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi ile ilgili zannedildiği gibi bir durum olmadığını söyledi. Bu konuda farklı anket ve araştırmaların olduğunu söyleyen Vali Köşger, "Aslında bu durum, geçmişten bu yana söyleyegeldiğimiz kent imajıyla ilgili. Adana'yı, olumlu yönlerini öne çıkararak tanıtmamız lazım. Tanıtma eksikliğimiz olduğu anlaşılıyor. Bu noktada yeni bir hareketlenmeye gireceğiz inşallah" diye konuştu.

ANKETE KATILANLARA ÇAĞRI: ADANA'YA GELİN

Vali Köşger, "Bu ankete katılan veya araştırmaya fikir verenlerin gelip, Adana'yı görmelerini istiyorum. Dışarıda, kafalarda oluşan bir Adana algısı var. Bir de geldiklerinde, yerinde gözlemledikleri bir Adana var. Herkes Adana'yı yerinde gördükten sonra kafalarında oluşan imajın yanlış olduğunu, Adana'nın aslında zannedildiği gibi bir şehir olmadığını söylüyor" dedi.

Haber : Anıl ATAR Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
