Vali Kızılkaya, YEDAM'ı Ziyaret Ederek Bağımlılıkla Mücadeleye Destek Verdi

Vali Kızılkaya, YEDAM'ı Ziyaret Ederek Bağımlılıkla Mücadeleye Destek Verdi
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bağımlılıkla mücadele faaliyetlerini inceledi ve toplumda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya beraberinde eşi Nurten Kızılkaya ile YEDAM'ı ziyaret etti, bağımlılıkla mücadelede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, kurumun, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturma, bireyleri bağımlılıktan koruma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etme yönündeki çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Kızılkaya, "Bu alanda yapılan her çalışma geleceğimiz için değerli bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Kızılkaya, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin YEDAM'ın 115 Danışma Hattı üzerinden uzman desteği alabileceklerini kaydetti.

Ziyarete, Vali Yardımcısı Yunus Emre Bozkurtoğlu, İl Sağlık Müdürü Besim Hacıoğlu, Yeşilay Siirt Şube Başkanı Şener Tanık ve YEDAM yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
