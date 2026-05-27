Siirt Valisi Kızılkaya'dan görev başındaki personele bayram ziyareti

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla görevleri başında bulunan jandarma, emniyet, itfaiye, sağlık, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki çalışanları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir ile bayram tedbirleri kapsamında Kezer Jandarma Uygulama Noktası ile Kilit-1 Polis Uygulama Noktasını ziyaret eden Kızılkaya, bayram süresince yürütülecek hazırlık ve tedbirleri yerinde denetledi.

Uygulama noktalarında 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi alan Kızılkaya, görevli personelle bayramlaştı.

Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulunan Kızılkaya, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına riayet ve dikkatli sürüş konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Görev başındaki jandarma ve emniyet personelinin bayramını tebrik eden Kızılkaya, bayram süresince uygulama ve trafik kontrol noktalarında görev yapan personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kızılkaya ve beraberindekiler daha sonra Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi çalışanları ile Sevgi Evlerinde devlet korumasındaki çocukları ziyaret etti.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret eden Kızılkaya, başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı, tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kızılkaya, hasta ve hasta yakınlarının da bayramını tebrik etti.