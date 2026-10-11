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Vali Işın, Kütahya'da gençlere cami ve İslami terbiye çağrısı yaptı

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Vali Işın, Kütahya'da gençlere cami ve İslami terbiye çağrısı yaptı
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Kütahya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü programı kapsamında öğrenciler ve aileleri Ulu Camii'de sabah namazında buluştu. Vali Musa Işın, gençlerin camiyle buluşmasının önemine dikkat çekerek İslami terbiyeyi vurguladı; program dua ile sona erdi, ardından çorba ikram edildi.

Kütahya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında öğrenciler ve aileleri sabah namazında buluştu.

Tarihi Ulu Camii'deki "Ailemle Birlikte Ulu Cami'de Sabah Namazında Buluşuyoruz" programında kentteki okullarda eğitim gören öğrenciler, aileleri ve çok sayıda vatandaş bir araya gelerek dua etti.

Programa katılan Kütahya Valisi Musa Işın, gençlerin cami ile buluşmasının önemine dikkati çekerek, çocukların ve gençlerin iyi yetiştirilerek geleceğe hazırlanması gerektiğini vurguladı.

İyi eğitim, güzel terbiye verilmezse çocukların kaybedilebileceğini belirten Işın, "Onun için çocuklarımıza sahip çıkalım. Onları İslami terbiyeyle yetiştirelim. Eğer öyle yaparsak hem ülkemize hem milletimize hizmet etmiş oluruz. İyi eğitim ve terbiye almış bir çocuk gelecekte vatanına, milletine sahip çıkan, anne ve babasını seven, sayan bireyler olacaktır." ifadesini kullandı.

Işın, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Hasan İzmirli'nin yaptırdığı duayla sona eren programın ardından vatandaşlara, Türkiye Diyanet Vakfı ile Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çorba ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA
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