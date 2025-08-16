Vali Hüseyin Aksoy'un Eskişehir'deki Başarılı Projeleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'dan Eskişehir'e atandıktan sonra birçok önemli projeye imza atan Vali Hüseyin Aksoy, özellikle dezavantajlı çocuklara yönelik yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

Valiler Kararnamesi ile Aydın'dan Eskişehir'e atanarak 16 Ağustos 2023'te görevine başlayan Hüseyin Aksoy, 2 yılda birçok projeyi gerçekleştirdi.

Vali olarak görev yaptığı 6'ncı il olan Aydın'dan Eskişehir'e atanan Aksoy, kentte hayata geçirdiği çalışmalarla dikkati çekiyor.

Sağlıktan kültüre, güvenlikten sosyal yaşama birçok konuda kentteki çalışmalara katkıda bulunan Vali Aksoy, özellikle "Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması Projesi"yle çok sayıda çocuğun okullarına kavuşmasını sağladı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL'ye matematik kitabı satıyorlar

Veliler isyan etmesin de ne yapsın: 43 bin TL'ye kitap satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.