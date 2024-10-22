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Vali Hulusi Şahin, AGC Başkanını Ziyaret Etti

Vali Hulusi Şahin, AGC Başkanını Ziyaret Etti
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, başarı diledi ve güçlü yerel basının önemine dikkat çekti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, göreve yeniden seçilmeleri dolayısıyla Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyarette, seçim sonucunun Antalya basınına hayırlı olmasını dileyen Şahin, Antalya'nın güçlü bir yerel basına sahip olduğunu ifade etti.

Şahin, başkan Taş ve yönetim kurulunun yeni dönemde de aynı hizmetleri sürdüreceğine inandığını kaydetti.

Taş da AGC'nin 400'e yakın üyesiyle Türkiye'nin en güçlü cemiyetlerinden olduğunu belirtti. Cemiyet olarak birinci sorumluluklarının üyelerin haklarını korumak olduğunu vurgulayan Taş, AGC olarak kent markasına katkı sunmak için de çaba gösterdiklerini ifade etti.

Taş, ziyareti için Vali Hulusi Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel

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