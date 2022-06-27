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Vali Hochul: New York, ABD'de kürtaj için 'güvenli liman' olacak

AA - Betül Yürük - Güncel
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Vali Hochul: New York, ABD'de kürtaj için 'güvenli liman' olacak

NEW New York Valisi Kathy Hochul, ABD Yüksek Mahkemesinin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı bozmasının ardından New York eyaletinin kürtaja ihtiyaç duyan tüm kadınlar için "güvenli liman" olacağını söyledi.

NEW New York Valisi Kathy Hochul, ABD Yüksek Mahkemesinin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı bozmasının ardından New York eyaletinin kürtaja ihtiyaç duyan tüm kadınlar için "güvenli liman" olacağını söyledi.

Hochul, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, eyaletteki kürtaj hizmetlerinin güçlendirilmesi için 35 milyon dolar bütçe ayıracaklarını belirtti.

New York eyaletinin kürtaj yaptırmak isteyen kadınlar için "güvenli liman" olacağını ifade eden Hochul, kürtaj hakkı elinden alınan kadınların New York'ta bu haktan yararlanabileceğini söyledi.

Yüksek Mahkemeden kürtaj kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etti.

Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.

Karar mayısta basına sızmıştı

ABD'li siyasi yayın kuruluşu "Politico" mayısta söz konusu kararı yayımlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.

Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.

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AA / Betül Yürük - Güncel

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