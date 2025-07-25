Vali Hatipoğlu Yaralı Polisi Ziyaret Etti

VALİ HATİPOĞLU'NDAN YARALI POLİSE ZİYARET

Elazığ'da uyuşturucu kullandıktan sonra havaya ateş açan Sefa Bay'ın ikna çalışmaları sırasında tabancayla ayağından vurduğu Polis Özel Harekat Komiseri Furkan P., Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ile birlikte polis memuru Furkan P.'yi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,