Vali Hatipoğlu Yaralı Polisi Ziyaret Etti

Vali Hatipoğlu Yaralı Polisi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da uyuşturucu etkisi altındaki bir kişi tarafından vurulan Polis Özel Harekat Komiseri Furkan P., hastanede tedavi altında. Vali Numan Hatipoğlu, yetkililerle birlikte Furkan P.'yi ziyaret etti.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN YARALI POLİSE ZİYARET

Elazığ'da uyuşturucu kullandıktan sonra havaya ateş açan Sefa Bay'ın ikna çalışmaları sırasında tabancayla ayağından vurduğu Polis Özel Harekat Komiseri Furkan P., Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ile birlikte polis memuru Furkan P.'yi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı

4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'yi TSK mı koruyacak? İşte askeri desteğin ayrıntıları

Suriye'yi TSK mı koruyacak? İşte askeri desteğin ayrıntıları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.