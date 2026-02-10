Elazığ'da 4 gündür kayıp; 103 kişiden oluşan ekip her yeri arıyor

VALİ HATİPOĞLU: DAHA ÖNCE GİTTİĞİ YERLERE BAKILDI

Elazığ'da 4 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan İbrahim Kaya (74) için başlatılan arama çalışmaları sürerken, bölgeye gelen Vali Numan Hatipoğlu arama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Hatipoğlu, henüz umutlandırıcı bir haber alamadıklarını belirterek, "Dileğimiz vatandaşımızı sağ salim bulmak. AFAD, emniyet ve jandarmamızın katılımıyla çalışmalar sürüyor. Şu anda 130'un üzerinde personelimiz sahada görev yapıyor. Kayıp vatandaşın yanında cep telefonu bulunmuyor. Genelde bu civarda dolaştığı belirtiliyor. Daha önce gittiği yerlere bakıldı. Arama ve tarama faaliyetleri geniş bir alan içerisinde devam ediyor. Keban Baraj sahasına kadar alanı taramaya başlayacağız. Hava şartları elverdiğinde İHA'larımızı da devreye alacağız. Bir iz bulmak için çalışmalarımız sürüyor. Dileğimiz vatandaşımızı sağ salim bulmak. Ekiplerimiz olağanüstü bir gayret gösteriyor. Emniyetimize, jandarmamıza ve arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,