Vali Hatipoğlu, Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini Ziyaret Etti

ELAZIĞ Valisi Numan Hatipoğlu, Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Vali Numan Hatipoğlu, Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek kadın girişimcilerle bir araya gelerek leblebi yapımına katılıp, üretim süreci hakkında bilgi aldı. Ziyarete, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alparslan Doğan, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakır, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın ve vatandaşlar katıldı. Vali Hatipoğlu, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kooperatifte daha önce meydana gelen yangının ardından devletin tüm kurumlarının harekete geçtiğini belirterek, "Biliyorsunuz maalesef kooperatifimizde bir yangın vuku bulmuştu. Bu yangın sonrasında devletimizin tüm kurumları konuyla ilgili olarak harekete geçti. Biz de gerek valiliğimiz gerekse bakanlıklarımız aracılığıyla gerekli destekleri sağlıyoruz. Bugün kadınlarımızın misafiriyiz. Bu muazzam girişimlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah çok daha güzel işlere imza atacaklarına eminim" dedi.

'DAHA GENİŞ PAZARLARA ULAŞACAK'

Hatipoğlu, kadın kooperatiflerinin ülke genelinde önemli bir ivme kazandığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşlerinin himayelerinde yürütülen kadın kooperatifleri çalışmaları ülkemizde çok güzel sonuçlar veriyor. Ağın Kadınları Kooperatifi de Elazığ'ın örnek girişimlerinden biri. Kadınlarımızı yürekten kutluyorum. Bu girişimin daha da ileriye taşınması için desteğimiz sürecek. Ağın leblebisi kendine has yapım tekniği ve tadıyla daha geniş pazarlara ulaşacak. Ürün çeşitliliğinin artırılması ve üretimin sürdürülebilirliği noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Kaymakam Hanım da bu süreçte kadınlarımıza rehberlik ve önderlik etmeye devam edecek" diye konuştu.

