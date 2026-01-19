Haberler

Zonguldak-'Ava gidiyorum' diyerek evinden çıkıp kaybolan güvenlik görevlisini arama çalışmalarında 2'nci gün

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaybolan Mustafa Uçar'ı bulmak için sürdürülen arama çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Osman Hacıbektaşoğlu, ekiplerin on gün boyunca aktif olarak görevde olduğunu belirtti ve sağ salim ulaşma umudunu dile getirdi.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: SAĞ SALİM ULAŞMAYI ÜMİT EDİYORUZ

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 'Ava gidiyorum' deyip evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mustafa Uçar'ı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye giden Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaybolan Mustafa Uçar'ın ailesiyle görüştü. Ardıdan açıklama yapan Vali Hacıbektaşoğlu, "Eldeki bilgilere göre arkadaşlarıyla gittikleri av güzergahları, gidebilecekleri yerler, 10 kilometreye kadar aranan yerler var. Bütün ekipler sahada. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Epey bir vakit geçti. İnşallah bir yere sığındıysa, sığınabildiyse sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Bütün ekiplerimiz çalışıyor. Kar yağışı devam ediyor. İnsansız hava aracı talep ettik. Onun dışında termal dronlarımız yine sahada arkadaşlarımızın teknik kabiliyetlerini kullanabiliyorlar" dedi.

