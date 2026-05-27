İstanbul Valisi Gül'den 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bayram ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın birinci gününde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışanların bayramını kutladı.

Vali Gül, Eyüpsultan'da bulunan İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ziyarette, çağrı salonunda bulunan mikrofonla çalışan personelin bayramını tebrik etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Gül, zaman zaman bazı bayramlarda 9 günlük tatil ilan edildiğini belirterek, "Bazı işler var ki 9 gün tatil de 1 gün tatil de olsa, o sektörlerde tatil yapma imkanı yok. 112 onlardan bir tanesi." dedi.

Gül, şunları söyledi:

"112'ye baktığımızda emniyet, jandarma, itfaiye, sağlık ve orman benzeri bütün kuruluşların burada temsilcileri var. Olası bir olumsuzlukta vatandaşlarımız 112'yi arayarak en yakın noktaya ulaşabiliyorlar. Bizler de arkadaşlarımızla bayramlaşmak için geldik. Aslında basın mensupları da onlardan biri. Sizin de bayramınız, mesai kavramınız yok. Hem arkadaşlarımızın bayramını tebrik edelim istedik hem de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, İçişleri Bakanı'mızın mesajlarını, bayram tebriklerini iletmek için geldik."

Vali Gül'e ziyaretinde, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Feyza Emin ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürü Kadir Ali Sırmalı da eşlik etti.