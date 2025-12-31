İstanbul Valisi Davut Gül, Yeni Yılı Denetim Noktalarında Karşıladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek görevli personelin ve denetim noktasında durdurulan sürücülerin yeni yılını kutlayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kamu görevlileri olarak şehrimizde hemşehrilerimizin huzur içerisinde yeni yıla girmesi için bütün tedbirleri aldık. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik başta olmak üzere tüm ekiplerimiz 7/24 sahada. 15 Aralık'tan itibaren yoğunlaştırılan tedbirler bugün de devam ediyor. Bin 661 denetim noktamız, 725 kara aracımız, 37 deniz unsurumuz, 4 helikopterimiz ve 50 bin 427 mesai arkadaşımızla hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yıla saatler kala 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Görev başındaki ekiplerin yeni yılını tebrik eden Vali Gül, denetim noktasında durdurulan sürücülere tatlı ikramında bulundu. Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ile Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar da eşlik etti.

'50 BİN 427 MESAİ ARKADAŞIMIZLA HEMŞEHRİLERİMİZİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYORUZ'

Açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "İyi seneler diliyoruz. Allah'a hamdolsun bir senenin daha sonuna geldik. Rabbim tekrarına kavuştursun. İnşallah bir sonraki yıl, başta Gazze olmak üzere dünyada zulümlerin ortadan kalktığı bir yıl olur. Bu vesileyle, özgürce yaşamamıza vesile olan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz. İstanbullu hemşehrilerimizin yeni yılını tebrik ediyoruz. Kamu görevlileri olarak şehrimizde hemşehrilerimizin huzur içerisinde yeni yıla girmesi için tüm tedbirleri aldık. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi başta olmak üzere bütün ekiplerimiz şu an 7/24 sahada. Bu çalışmalar 15 Aralık'tan itibaren yoğunlaştırılarak bugüne kadar geldi ve hafta sonuna kadar aynı tempoyla devam edecek. Bin 661 denetim noktamız, 725 kara aracımız, 37 deniz unsurumuz, 4 helikopterimiz ve 50 bin 427 mesai arkadaşımızla birlikte hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'GÜRÜLTÜYLE İLGİLİ DENETİMLERİMİZ SABAHA KADAR DEVAM EDECEK'

Vali Gül, "Bütün hastanelerimiz 7/24 sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. 340 istasyonda görev yapan 1304 sağlık personelimiz 112 sağlık hizmetlerini sürdürüyor. Aynı şekilde AFAD, AKOM, itfaiye ve zabıta ekiplerimiz de görevlerinin başında. Tarım İl Müdürlüğümüzden 813 personel sahada gıda denetimleri yapıyor. Ticaret İl Müdürlüğümüz ise 90 personelle fahiş fiyatlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen konularda denetimlerini sürdürüyor. Elektrik, su, doğalgaz ve haberleşme gibi hizmetlerde yaşanabilecek kesinti ve arızalara karşı nöbetçi ekiplerimiz görev başında. Trafik ve beklenen kar yağışıyla ilgili karla mücadele ekiplerimiz hazır durumda. Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri trafiğin açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Gürültüyle ilgili denetimlerimiz de sabaha kadar devam edecek. Bu vesileyle, sahada görev yapan tüm mesai arkadaşlarımıza ve İstanbul'un daha güvenli olmasına katkı sunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yıllar diliyorum" dedi.