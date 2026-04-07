Vali Taşolar, liseli Muhammed Deniz'in isteğine duyarsız kalmadı

Iğdır Valisi Fırat Taşolar, fidan dikim talebinde bulunan öğrenci Muhammed Deniz Arda ile birlikte hatıra ormanında fidan dikti.

IĞDIR Valisi Fırat Taşolar, fidan dikmek istediği yönünde talepte bulunan 9'uncu sınıf öğrencisi Muhammed Deniz Arda ile birlikte hatıra ormanında fidan dikti.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Muhammed Deniz Arda, CİMER'e, "Merhaba Sayın Valim. Ben, Iğdır Merkez Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 9/B sınıfından Muhammed Deniz Arda. Malum artık ilkbahardayız ve yeşil Iğdır için fazla ağaç dikimi yapmak istiyorum. Bunun hakkında bize yardımcı olur musunuz? Orman Genel Müdürlüğü personelimizle el ele kol kola ağaç dikmek isterim. İnşallah bu isteğimiz okursunuz. İyi günler. Sağlıcakla kalın" yazdı. Vali Fırat Taşolar, Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde oluşturulan hatıra ormanındaki dikime Muhammed Deniz'i davet etti. Programa katılanlara Muhammed Deniz Arda'yı tanıtan Vali Taşolar, hatıra ormanına birlikte fidan dikti, can suyunu verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı! Karar verildi
Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Beklenen buluşma gerçekleşti

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İsrail Konsolosluğu'ndaki çatışmayla ilgili Bakan'dan jet talimat
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata girecek

Sağlık savaşı bitmiyor! 7. kez ameliyata girecek