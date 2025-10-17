Vali Ergün'den Artvin Muhtarlar Derneği'ne Ziyaret

Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Muhtarlar Derneği'ne ziyarete bulundu.

Vali Ergün, ziyarette, dernek başkanı Ali Fuat Beyaz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Muhtarların önemli bir kamu görevi yürüttüklerini dile getiren Ergün, "Köklü geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın mihenk taşlarından biri olarak insan ve hizmet odaklı anlayışın icrasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir." dedi.

Ergün, muhtarların devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi gördüklerine işaret ederek, "Yeşilin başkenti Artvin'imizde her hususta halkımızın memnuniyet seviyesini yükseltmek ve yaşam kalitesini artırmak için mesai mefhumu tanımaksızın çalışan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü şimdiden gönülden kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Artvin Muhtarlar Derneği Başkan Beyaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Ergün'e bilgi verdi.