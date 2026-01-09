Haberler

Vali Erdinç Yılmaz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazeteciliğin toplumun vicdanı olduğunu ve bağımsız basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Eskişehir Valiliğine atanan Vali Erdinç Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz, mesajında, gazeteciliğin toplumun vicdanı olma sorumluluğunu taşıyan bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.

Bilgiye ulaşmanın saniyelerle ölçüldüğü günümüz dünyasında doğru, tarafsız ve güvenilir haberin değerinin her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazeteciler, halkın sesi, gözleri ve kulakları olarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasında ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde kritik bir rol üstlenirler. Bunun içindir ki basın, demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bağımsız bir millet, ancak bağımsız bir basınla mümkündür. Gazeteciler adaletin, şeffaflığın ve eşitliğin savunucusu olarak halk adına doğruyu arar, yalanı ifşa eder ve haktan, adaletten yana güçlülerin karşısında zayıfların sesi olur. Bu zorlu görev, büyük fedakarlıkları da beraberinde getirir. Gazeteciler, kimi zaman baskı, sansür ve fiziksel tehlikelerle hatta hayatlarını riske atacak durumlarla karşı karşıya kalırlar. Ancak buna rağmen, toplumun bilgiye ulaşma hakkını savunmaktan ve bu uğurdaki gayretlerinden asla vazgeçmezler."

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Trump keseyi açtı: Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek

Trump Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi