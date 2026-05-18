Sakarya Valisi Doğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, 19 Mayıs'ın umudun daraldığı bir anda, bağımsızlık aşkıyla, azim ve kararlılığıyla yüce milletin kendi talihini değiştirdiği o büyük yürüyüşün başlangıcı olduğunu ifade etti.

Samsun'a atılan ilk adımın, Milli Mücadele'nin kutsi başlangıcı, bağımsızlık ateşinin ilk kıvılcımı, istikbale yön veren sarsılmaz, kavi ve ebedi iradenin ilanı olduğunu anlatan Doğan, "Gençlik, geçmişin köklerinden güç alarak çağın idrakini kuşanan, yarının ufkunu çizen en güçlü değerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, Türkiye Cumhuriyetini en dinamik, en dinç ve en idealist yüreklere teslim etme iradesidir." ifadelerini kullandı.

Doğan, köklü bir medeniyetin mirasçıları olarak gençlerin bayram tadında Atatürk'ü anmaları ancak onun fikirlerini anlamaları, yaşatmaları ve hayatlarına tatbik etmeleri, millet ve memleket sevgisini yaşam düsturu haline getirmeleriyle gerçek manasını bulacağını kaydetti.

Spor disiplinine ve centilmenliğine sahip olarak küresel çağın imkanlarını kavrayan, ilim, fen ve teknolojinin izini süren, aklını ve vicdanını birlikte taşıyan, milli kültürünü, dilini ve medeniyet değerlerini diri tutan, sorumluluk sahibi, azimli, kararlı ve çalışkan bir gençliğin, büyük ve güçlü Türkiye idealimizinin en sağlam dayanağı olacağını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Kıymetli gençlerimizin, saygıdeğer hemşerilerimin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum."